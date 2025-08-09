Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή νεαρών στα Λαδάδικα – Πέντε τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Λαδάδικα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πέντε προσαγωγές.

Επεισόδιο με ξυλοδαρμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (09/08) στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις τέσσερις, δυο ομάδες νεαρών πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ πέντε άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το emakedonia.gr, η διαμάχη ξεκίνησε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Οι τέσσερις νεαροί πήραν εξιτήριο, ο ένας από τους τραυματίες εξακολουθεί να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές ατόμων στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.