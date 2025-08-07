Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιούσε την 10χρονη κόρη της για να τη βιάζει ο σύντροφός της

Τον εφιάλτη για έναν χρόνο ζούσε στα χέρια της μητέρας της και του συντρόφου της μία 10χρονη στη Θεσσαλονίκη. Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη.

Δεν έχουν τέλος τα φρικιαστικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Τελευταία περίπτωση, στη Θεσσαλονίκη, όπου αποκαλύφθηκε ο εφιάλτης που ζούσε μία 10χρονη από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, όπου η μητέρα της, την χτυπούσε μαζί με τον σύντροφό της και την ακινητοποιούσε κρατώντας της τα χέρια, για να την βιάζει ο σύντροφός της, με τον οποίο είχε αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 24χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον 37χρονο σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και εξεταζόμενη η ανήλικη κόρη της, ανέφερε τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια και των δύο, ενώ ο δράστης αποπειράθηκε να διαφύγει στο εξωτερικό και συνελήφθη στα σύνορα, στον Προμαχώνα.

Τα καταγγελλόμενα περιστατικά έγιναν στον καταυλισμό Ρομά, στην περιοχή Τσαϊρια, στα εδαφικά όρια του Δήμου Θέρμης και Θερμαϊκού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και η μάνα του κοριτσιού και ο σύντροφός της, ενώ τόσο η κακοποιημένη ανήλικη όσο και τα άλλα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει το ζευγάρι βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης σε νοσοκομεία.

Το πρωί της Πέμπτης (07/08) η 24χρονη και ο 37χρονος σύντροφος της, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Στους δύο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεση αναφέρει:

“Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, δύο ημεδαποί (σύντροφοι) ηλικίας 37 και 24 ετών (άντρας – γυναίκα αντίστοιχα), για υπόθεση που αφορά σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 37χρονο σε βάρος της 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η προαναφερόμενη κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον ανωτέρω σύντροφό της.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο ανωτέρω χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος των ανωτέρω εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ο μεν 37χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στο Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ΄όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές“.