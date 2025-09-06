Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεισαν δύο σταθμοί του Μετρό μετά από απειλή

Διαβάζεται σε 1'
Πρώτη μέρα λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης
SOOC

Με εντολή της αστυνομίας διακόπτεται η λειτουργία των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» και η κυκλοφορία μεταξύ τους.

 

Διακόπηκε εκτάκτως, το πρωί του Σαββάτου (6/9), η λειτουργία των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η Thema σε ενημέρωσή της, με εντολή της αστυνομίας κατόπιν εκδηλωθείσης απειλής, διακόπτεται μέχρι τη διερεύνησή της, η λειτουργία των δύο σταθμών.

Σύμφωνα με τη Thema, έχει διακοπεί και η κυκλοφορία μεταξύ των δύο σταθμών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση.

Σχετικό Άρθρο
Ελλάδα

ΔΕΘ 2025: Σε κλοιό συγκεντρώσεων η Θεσσαλονίκη – Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα