Θεσσαλονίκη: Έκλεισαν δύο σταθμοί του Μετρό μετά από απειλή

Με εντολή της αστυνομίας διακόπτεται η λειτουργία των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» και η κυκλοφορία μεταξύ τους.

Διακόπηκε εκτάκτως, το πρωί του Σαββάτου (6/9), η λειτουργία των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η Thema σε ενημέρωσή της, με εντολή της αστυνομίας κατόπιν εκδηλωθείσης απειλής, διακόπτεται μέχρι τη διερεύνησή της, η λειτουργία των δύο σταθμών.

Σύμφωνα με τη Thema, έχει διακοπεί και η κυκλοφορία μεταξύ των δύο σταθμών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση.