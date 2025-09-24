Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο άνδρας που έσφαξε και έγδαρε αρνί για να τιμήσει το κουρμπάνι

Τι είπε στην απολογία του ο άνδρας που έσφαξε και έγδαρε αρνί για να τιμήσει το κουρμπάνι, στη Θεσσαλονίκη.

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου, προσφέροντάς το ως θυσία για να τιμήσει το κουρμπάνι.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για βασανισμό και φόνευση ζώου εκτροφής, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Απολογούμενος, ο γεωργιανής καταγωγής κατηγορούμενος είπε ότι προέβη στη σφαγή του ζώου για να το μοιράσει σε συγγενικά του πρόσωπα που βρέθηκαν στο σημείο, όπως ορίζει το συγκεκριμένο έθιμο. Κατά πληροφορίες, είπε ότι τηρεί χρόνια το έθιμο και δεν γνώριζε ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου. Αστυνομικοί εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου και συνέλαβαν τον άντρα, ενώ δίπλα του εντόπισαν και το μαχαίρι με το οποίο προέβη στη σφαγή.

Το αμνοερίφιο κατασχέθηκε λόγω της ιογενούς νόσου της ευλογιάς των προβάτων και αιγών. Μάλιστα, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δόθηκε εντολή προς την Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΑΠΘ να μην πραγματοποιηθεί καμία ιατρική και ιατροδικαστική πράξη στο συγκεκριμένο ζώο και να αποσταλεί για καύση, με ευθύνη του δήμου Νεάπολης – Συκεών.