Θεσσαλονίκη: Έσφαξε αρνί στο Σειχ Σου για να τιμήσει έθιμο

Κακουργηματική δίωξη για βασανισμό και φόνευση ζώου εκτροφής άσκησε η εισαγγελική Αρχή της Θεσσαλονίκης σε έναν 51χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη επειδή έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου για να τιμήσει το έθιμο κουρμπάνι.

Κατά πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής (21/09), στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου. Ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, υποστήριξε προανακριτικά ότι προέβη στη σφαγή του ζώου για να το μοιράσει σε συγγενικά του πρόσωπα που παρευρέθηκαν στο σημείο, όπως ορίζει το συγκεκριμένο έθιμο.

Αστυνομικοί εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου και συνέλαβαν τον άντρα, ενώ δίπλα του εντόπισαν και το μαχαίρι με το οποίο προέβη στη σφαγή.

Το αμνοερίφιο κατασχέθηκε λόγω της ιογενούς νόσου της ευλογιάς των προβάτων και αιγών, όπως έγινε γνωστό. Μάλιστα, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δόθηκε εντολή προς την Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΑΠΘ να μην πραγματοποιηθεί καμία ιατρική και ιατροδικαστική πράξη στο συγκεκριμένο ζώο, το οποίο θα αποσταλεί για καύση με ευθύνη του δήμου Νεάπολης – Συκεών.