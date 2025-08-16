Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Απομακρύνθηκε άνδρας από το κτίριο

Διαβάζεται σε 1'
Πυροσβεστική
Πυροσβεστικές δυνάμεις (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε στην Καλαμαριά, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η απομάκρυνση ενός άνδρα.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να απομακρυνθεί ένας άνδρας από την πολυκατοικία.

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα