Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Απομακρύνθηκε άνδρας από το κτίριο

Συναγερμός σήμανε στην Καλαμαριά, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η απομάκρυνση ενός άνδρα.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να απομακρυνθεί ένας άνδρας από την πολυκατοικία.

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα.