Θεσσαλονίκη: Φωτιά στον Χορτιάτη – Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε συναγερμό η πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08).

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, που άμεσα σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Επί τόπου έσπευσαν 22 οχήματα με 57 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων για την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος και ελικόπτερα.