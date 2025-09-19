Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 48χρονος που “φυλάκισε” σκύλους και γάτα

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων

Ποινή φυλάκισης ενός έτους, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σ ‘έναν 47χρονο που συνελήφθη επειδή εντοπίστηκαν 14 σκυλιά αλυσοδεμένα μέσα σε αποθήκη του στον δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, καθώς και μία γάτα κλεισμένη σε κλουβί.

«Αγαπάω τα ζώα, τα φροντίζω. Μαγειρεύω και τα ταΐζω καθημερινά. Μία ζωή έχω σκυλιά, έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή σε αυτά. Δεν τα κακοποιώ» ισχυρίστηκε, κατά την απολογία του, ο 47χρονος. Ο ίδιος δήλωσε ότι ασχολείται με κτηνοτροφικές και αγροτικές εργασίες.

Παρά την έφεση που άσκησε, ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, καθώς εκκρεμεί εναντίον του απόφαση διοικητικής απέλασης καθώς κατάγεται από την Αλβανία.