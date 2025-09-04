Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από μπαλκόνι

Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από μπαλκόνιΔιαβάζεται σε 1'
Νεκρός ένας 80χρονος στη Θεσσαλονίκη έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.
- 04 Σεπτεμβρίου 2025 10:48
Tη ζωή του έχασε το πρωί της Πέμπτης ένας άνδρας 80 ετών, στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες της voria, ο άνδρας έπεσε στις 08:30 το πρωί από μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κατά πληροφορίες έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.