Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από μπαλκόνι

Νεκρός ένας 80χρονος στη Θεσσαλονίκη έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Tη ζωή του έχασε το πρωί της Πέμπτης ένας άνδρας 80 ετών, στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria, ο άνδρας έπεσε στις 08:30 το πρωί από μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κατά πληροφορίες έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.