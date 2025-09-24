Θεσσαλονίκη: Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ φωνάζουν “όχι στη γενοκτονία” πριν το ματς με τη Μακάμπι

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την παρουσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα της με τον ΠΑΟΚ πραγματοποιούν φίλαθλοι του Δικεφάλου στην Καμάρα.

Με κεντρικό σύνθημα “ο ΠΑΟΚ είναι παιδί της προσφυγιάς – Όχι στον εκτοπισμό και τη γενοκτονία“, οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά συγκεντρώθηκαν νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (24/09) στην Καμάρα, δηλώνοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία της ισραηλινής Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Θεσσαλονίκη, ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Η πρωτοβουλία που φέρει την ονομασία PAOK4Palestine δημιουργήθηκε, όπως αναφέρει το voria.gr, μετά την κλήρωση για τη League Phase του Europa League, όπου στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει απόψε στις 19.45 στην Τούμπα την ισραηλινή ομάδα.

Σε κείμενο που φέρει εκατοντάδες υπογραφές, οι φίλαθλοι του Δικεφάλου χαρακτηρίζουν την ισραηλινή ομάδα “εκπρόσωπο του κράτους δολοφόνου“, δηλώνοντας παράλληλα πως είναι ανεπιθύμητη στην πόλη.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την παρουσία της Μακάμπι Τελ Αβίν στη Θεσσαλονίκη ΙΝΤΙΜΕ

“Θεωρούμε ότι οι ισραηλινές ομάδες δεν έχουν καμία δουλειά, όχι για λόγους γεωγραφικούς, αλλά λόγω της γενοκτονίας, να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καμία αθλητική άμιλλα δεν μας ενώνει με κανέναν γενοκτόνο”, δήλωσε ο δημοσιογράφος Γιάννης Ανδρουλιδάκης.

“Οπαδοί του ΠΑΟΚ διαδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό, καταδικάζουμε το κράτος του Ισραήλ που κάνει γενοκτονία, όπως και ο ΟΗΕ και όλη η πολιτισμένη ανθρωπότητα. Αυτό δε στρέφεται εναντίον του εβραϊκού λαού, ούτε των Εβραίων συμπολιτών μας της Θεσσαλονίκης. Σήμερα η ακροδεξιά φασιστική κυβέρνηση του Νετανιάχου, με την κάλυψη του Τραμπ, κάνουν αυτό το έγκλημα και λέμε να σταματήσει. Σε άλλες συνθήκες θα υποδεχόμασταν φιλόξενα τη Μακάμπι και κάθε άλλη ομάδα. Σήμερα όμως εκπροσωπεί το κράτος του Ισραήλ και για αυτό το λόγο είναι ανεπιθύμητη”, σημείωσε από την πλευρά του ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ, Άρης Στυλιανού.

Ο Κώστας Μαρματάκης, μέλος της πρωτοβουλίας PAOK4Palestine, τόνισε: “Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να είναι στο πλευρό των Εβραίων απέναντι στους Ναζί για το ολοκαύτωμα. Σήμερα ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να είναι στο πλευρό των Παλαιστινίων απέναντι στη γενοκτονία. Όλα τα μάτια είναι στη Γάζα. Θέλουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στη Γάζα”.

“Είναι πολιτική απόφαση η συμμετοχή των ομάδων από το Ισραήλ, δεν ανήκουν στην Ευρώπη. Πολύ δε περισσότερο που σήμερα συντελείται μια γενοκτονία κατά των Παλαιστίνιων, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να αποβληθούν και υπάρξει μια πρόβλεψη ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να γίνει πεδίο πολιτικών και βίαιων αντιπαραθέσεων. Για αυτόν τον λόγο, εάν είμαστε μια φορά κατά της βίας μεταξύ των οπαδών, είμαστε δέκα φορές κατά όσων θέλουν να καπηλευτούν το παιχνίδι και να ξεπλύνουν τους γενοκτόνους”, ανέφερε ο Κώστας Σαμδάνης.

“Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δηλώνουμε ενάντια στη γενοκτονία. Το σωματείο μας είναι προσφυγικό και δεν δέχεται τους γενοκτόνους μέσα στο γήπεδό του και στην πόλη μας. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Έχω δύο μικρά παιδιά τα οποία δεν θέλω να ζήσουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως αυτά που έχουν αρχίσει να γίνονται στην Αμερική και όπως αυτό που υπάρχει στην Παλαιστίνη. Για να είμαστε όλοι μας ελεύθεροι”, σημείωσε από την πλευρά της γυναίκα οπαδός του ΠΑΟΚ.

Οι φίλαθλοι επιδιώκουν να φτάσουν με πορεία μέχρι το γήπεδο. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν παραταχθεί στον δρόμο εμποδίζοντας τη διέλευσή τους.

Τη συγκέντρωση, σύμφωνα με το thesspost.gr, επιτηρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι στις 18.00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία για τον ίδιο λόγο, από συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης στον σταθμό Αγίας Σοφίας του μετρό.

Πριν από λίγο, οι φίλαθλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ που είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι, αναχώρησαν με πούλμαν για το γήπεδο της Τούμπας, χωρίς προβλήματα.

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του μετρό λόγω συγκεντρώσεων

Κλειστοί παραμένουν αυτή την ώρα, σύμφωνα με το ThessPost τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την παρουσία φιλάθλων της Μακάμπι στην πόλη για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα από τις 15:00 το μεσημέρι έχει ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών “Πανεπιστήμιο“, “Σιντριβάνι“, “Αγίας Σοφίας” και “Βενιζέλου“.

Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάσεις στα συγκεκριμένα σημεία. Η επαναλειτουργία τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η κυκλοφορία στους υπόλοιπους σταθμούς του δικτύου θα διεξάγεται κανονικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Kατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», και «Πανεπιστήμιο», παραμένουν προσωρινά κλειστοί. Η λειτουργία της γραμμής στους υπόλοιπους σταθμούς διεξάγεται κανονικά.

