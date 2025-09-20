Θεσσαλονίκη: Πιέσεις από την οικογένειά του δεχόταν ο 50χρονος που σκότωσε την αδερφή του

Μέλη της οικογένειας του δράστη φαίνεται πως τον πίεζαν επειδή φρόντιζε πολύ την αδερφή του. Θύτης και θύμα δεν είχαν ποτέ περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σε άγριο έγκλημα κατέληξε ο διαπληκτισμός που είχε ένας 50χρονος στη Θεσσαλονίκη με την 59χρονη ετεροθαλή αδελφή του.

Στις τρεις το μεσημέρι, κάλεσε την Άμεση Δράση και ανέφερε στο τηλέφωνο πως την είχε σκοτώσει την αδελφή του. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εντόπισαν την γυναίκα νεκρή και συνέλαβαν τον δράστη ο οποίος δεν ανέφερε τους λόγους που τον οδήγησαν στην ενέργειά του και ζητούσε μόνο τον δικηγόρο του.

Όπως προέκυψε από την συνεχιζόμενη έρευνα, ο 50χρονος που είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών φέρεται να δεχόταν πιέσεις από το σπίτι για την συνεχή φροντίδα που παρείχε στην αδελφή του. Εκείνος μετέφερε σήμερα την αδελφή του στο σπίτι, καθώς πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν και εκεί φαίνεται πως είχαν έναν διαπληκτισμό για ασήμαντη αφορμή.

Ο 50χρονος τότε άρπαξε κάποιες σακούλες, τις έβαλε στο κεφάλι του θύματος και της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο. Οι γείτονες που τους γνώριζαν μάλιστα, δεν μπορούν να πιστέψουν πως έφτασε σε αυτό το σημείο ο 50χρονος καθώς νοιαζόταν για την αδελφή του και την φρόντιζε διαρκώς, αφού έμενε μόνη της. Αντιθέτως όπως ανέφεραν γείτονες της, εκείνη δεν μιλούσε με κανέναν στην πολυκατοικία και ήταν αρκετά ιδιόρρυθμη.

Θύτης και θύμα δεν είχαν ποτέ περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ τους, ενώ για κατάθεση κλήθηκαν και άλλοι συγγενείς τους στην Ασφάλεια του Τμήματος Χαριλάου, που έχει αναλάβει και την προανάκριση για την διακρίβωση των συνθηκών της ανθρωποκτονίας.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την δολοφονία

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για το αποτρόπαιο έγκλημα αναφέροντας: «Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας».