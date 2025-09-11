Θεσσαλονίκη: Πρώτο κουδούνι με 68 παραβάσεις από σχολικά λεωφορεία

Με δεκάδες παραβάσεις από τα σχολικά λεωφορεία ξεκίνησε η σχολική χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με τη Διεύθυνση Τροχαίας να καταγράφει συνολικά 68 παραβάσεις.

Εξήντα οκτώ παραβάσεις κατέγραψαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης σε σχολικά λεωφορεία, κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν 195 έλεγχοι σε λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές, με τις περισσότερες παραβάσεις να αφορούν το όριο ταχύτητας (17), τους ταχογράφους (15) και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας (8). Επιπλέον, πέντε παραβάσεις αφορούσαν σε στέρηση είτε του δελτίου τεχνικού ελέγχου είτε της προβλεπόμενης άδειας οδήγησης (τρεις και δύο παραβάσεις, αντίστοιχα).

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης του οδηγού σχολικού λεωφορείου, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία ακινητοποίηση οχήματος.

Παράλληλα, τροχονόμοι διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια σε γονείς και μαθητές δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, οι ενέργειες της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου με διαλέξεις κυκλοφοριακής αγωγής από αξιωματικούς της Τροχαίας και με προληπτικούς τροχονομικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία.