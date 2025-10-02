Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος που βιντεοσκοπούσε πολίτες στις τουαλέτες του αεροδρομίου “Μακεδονία”

Οι αρχές συνέλαβαν 43 αλλοδαπό ο οποίος φέρεται να βιντεοσκοπούσε παράνομα πολίτες στις τουαλέτες του αεροδρομίου.

Ένας 43χρονος Γερμανός συνελήφθη με την κατηγορία ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα άτομα στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε καταγγελία άντρα, ο οποίος τον αντιλήφθηκε να βιντεοσκοπεί τον γιο του.

Οπως αναφέρει το thestival στο κινητό τηλέφωνο του 43χρονου βρέθηκαν τρία παράνομα βίντεο κι άλλα πέντε, τα οποία είχε διαγράψει.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, σε βαθμό κακουργήματος.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.