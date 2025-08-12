Θεσσαλονίκη: Σώθηκε αρκουδάκι που χτυπήθηκε σε τροχαίο

Το κτηνιατρείο Άγριων Ζώων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ κατάφερε να σώσει αρκουδάκι που τραυματίστηκε και εγκαταλείφθηκε σε τροχαίο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αρκουδάκι χτυπήθηκε στο κεφάλι από αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των αρμόδιων φορέων, δείχνει να κερδίζει την μάχη για τη ζωή. Ήδη αρχίζει να γλύφει με όρεξη το μέλι που του δίνουν οι φροντιστές του στον Αρκτούρο, οι οποίοι το ονόμασαν Κίρκη γιατί τους… μάγεψε!

Η νεαρή αρκούδα, περίπου 8 μηνών, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε τροχαίο ατύχημα στην επαρχιακή οδό Δισπηλιού- Αμπελοκήπων το περασμένο Σάββατο. Για την παραλαβή της, κλήθηκε από το τοπικό Δασαρχείο η Ομάδα ‘Αμεσης Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ καθώς η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αν και βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση και δεν ανταποκρινόταν, έπειτα από πολύωρες προσπάθειες της Ομάδας, η Κίρκη ξύπνησε ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεών της δεν έδειξαν κάποια σοβαρή βλάβη. Αν και έχει ένα κάταγμα στο κρανίο, εντούτοις λόγω της νεαρής ηλικίας της είναι κάτι που ενδεχομένως, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να ξεπεράσει με την απαραίτητη περίθαλψη.

Προς το παρόν, έχει μεταφερθεί στο Κτηνιατρείο ‘Αγριων Ζώων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, όπου θα παραμείνει μέχρι να αναρρώσει και να φανεί εάν μπορεί να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον. Για τη διάσωση της νεαρής αρκούδας κινητοποιήθηκαν, εκτός από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, η αστυνομία, η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, η Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ.

Σύμφωνα με την υπεύθυνο επικοινωνίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Πάνο Στεφάνου, το αρκουδάκι είναι φετινής γέννας και δείχνει ότι θα ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Οι φωτογραφίες από την διάσωση της Κίρκης

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ