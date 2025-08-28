Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματίστηκε 54χρονος μετά από πτώση από σκαλωσιά

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, με σοβαρό τραυματισμό 54χρονου μετά από πτώση από σκαλωσιά.

Eργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 54χρονου σημειώθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά στην οδό Σπανού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο επιχείρησαν συμβατικό ασθενοφόρο, κινητή ιατρική μονάδα, τέσσερις διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ.

Ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο