Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλΔιαβάζεται σε 1'
Σε κατάσταση μέθης διακόμιστηκε στο νοσοκομείο ανήλικη από τη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος.
- 14 Σεπτεμβρίου 2025 12:54
Ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Λευκού Πύργου για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από το αλκοόλ.
Ο 53χρονος επέτρεψε σε ανήλικη ημεδαπή, η οποία δεν συνοδευόταν από ενήλικο, να καταναλώσει αλκοολούχο ποτό.
Η ανήλικη, σε κατάσταση μέθης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.