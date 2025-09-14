Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Σε κατάσταση μέθης διακόμιστηκε στο νοσοκομείο ανήλικη από τη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος.

Ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Λευκού Πύργου για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Ο 53χρονος επέτρεψε σε ανήλικη ημεδαπή, η οποία δεν συνοδευόταν από ενήλικο, να καταναλώσει αλκοολούχο ποτό.

Η ανήλικη, σε κατάσταση μέθης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.