Θεσσαλονίκη: Ταχύπλοο με 5 επιβάτες προσέκρουσε σε βράχια – Καλά στην υγεία τους

Ταχύπλοο με 5 επιβάτες προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό Κόλπο. Βγήκαν μόνοι τους στην ξηρά, καλά στην υγεία τους.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα της Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου (13/9) για ταχύπλοο που προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή, μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου, στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αλιευτικό επέβαιναν 5 άτομα, 3 άντρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι βγήκαν μόνοι τους στην ξηρά και είναι καλά στην υγεία τους.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.