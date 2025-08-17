Θεσσαλονίκη: Του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο γιατί έκανε… θόρυβο

Με καυστικό υγρό επιτέθηκε μία 46χρονη σε έναν 38χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Δύο συλλήψεις.

Στη σύλληψη μιας 46χρονης για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και μιας 44χρονης για συνέργεια προχώρησαν αστυνομικοί, στη Θεσσαλονίκη, στην Άνω πόλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το voria.gr, η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη), το οποίο είχε προμηθευτεί από την 44χρονη, στο πρόσωπο 38χρονου ημεδαπού, ο οποίος έπινε μπίρες με την παρέα του και προκαλούσαν θόρυβο στη γειτονιά. Η πράξη έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (15/8).

Ο παθών είχε μεταφερθεί προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης. Οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.