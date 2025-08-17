Θεσσαλονίκη: Του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο γιατί έκανε… θόρυβο

Θεσσαλονίκη: Του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο γιατί έκανε… θόρυβοΔιαβάζεται σε 1'
Με καυστικό υγρό επιτέθηκε μία 46χρονη σε έναν 38χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Δύο συλλήψεις.
- 17 Αυγούστου 2025 11:10
Στη σύλληψη μιας 46χρονης για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και μιας 44χρονης για συνέργεια προχώρησαν αστυνομικοί, στη Θεσσαλονίκη, στην Άνω πόλη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το voria.gr, η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη), το οποίο είχε προμηθευτεί από την 44χρονη, στο πρόσωπο 38χρονου ημεδαπού, ο οποίος έπινε μπίρες με την παρέα του και προκαλούσαν θόρυβο στη γειτονιά. Η πράξη έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (15/8).
Ο παθών είχε μεταφερθεί προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης. Οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.