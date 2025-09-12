Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν καλάσνικοφ, εκρηκτικά και ναρκωτικά σε αποθήκη στην Πυλαία

Όπλα, πυροκροτητές και μεγάλη ποσότητα χασίς βρέθηκε σε αποθήκη στην Πυλαία στο πλαίσιο της έρευνας για την δράση τριών συλληφθέντων.

Αποθήκη με Καλάσνικοφ, πιστόλια, πυροκροτητές, σφαίρες και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών βρήκαν στην Πυλαία αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος της ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η γιάφκα βρέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση τριών Αλβανών που συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη στην ίδια περιοχή ύστερα από περιπετειώδη καταδίωξη με στόχο τον εντοπισμό 39χρονου ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί για αιματηρό επεισόδιο που έγινε τον περσινό Σεπτέμβριο σε καντίνα απέναντι από τα νεκροταφεία της Πυλαίας. Τότε είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς 25χρονος που καθόταν σε παρέα. Μαζί με τον 39χρονο συνελήφθησαν και άλλοι δύο ομοεθνείς του, 30 και 23 χρόνων. Η αστυνομία είχε βρει στο αυτοκίνητο που επέβαιναν ποσότητα τριών κιλών χασίς.

Οι τρεις αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης με βασική κατηγορία την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ενώ επιβαρύνονται με άλλες δέκα κατηγορίες μεταξύ των οποίων διακίνηση ναρκωτικών. Σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούν και καταδικαστικές αποφάσεις για υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι έρευνες οδήγησαν στη γιάφκα από την οποία κατασχέθηκαν εκτός των όπλων και 27 κιλά χασίς. Οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για μέλη ισχυρής συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά από την Αλβανία στην Ελλάδα. Εξετάζεται εάν οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις, ενώ αναζητούνται και άλλα πρόσωπα.