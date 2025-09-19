Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West – Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο

Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση του εμπορικού κέντρου River West. Στο σημείο έχουν μεταβεί κλιμάκια του ΤΕΕΜ που πραγματοποιούν έρευνες στους χώρους.

Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο River West στο Αιγάλεω μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις 14:25 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/09) άγνωστος τηλεφώνησε στο Κέντρο Άμεσης Δράσης και δήλωσε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο εμπορικό κέντρο, χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο για την ενεργοποίησή του.

Δείτε εικόνες από το σημείο: