Τόνοι λαθραίας αιθυλικής αλκοόλης κατασχέθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα

Ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, για παράνομη εισαγωγή, αποθήκευση και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και ενεργειακών προϊόντων στην ελληνική επικράτεια.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, δύο 46χρονοι και 41χρονος, για εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και την Οργάνωση της Αγοράς των Πετρελαιοειδών.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε και τις βουλγαρικές Αρχές διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, οι κατηγορούμενοι εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την λαθρεμπορία αγαθών που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και συγκεκριμένα αιθυλικής αλκοόλης και ενεργειακών ποτών, προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, ως εξής:

-ο 46χρονος, είχε προβεί στην αγορά ακινήτου – αποθήκης που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης με περιορισμένη κίνηση ατόμων και οχημάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης των προϊόντων για την περαιτέρω διακίνησή τους,

-έτερος 46χρονος, είχε στην ιδιοκτησία του επικαθήμενο όχημα με το οποίο πραγματοποιούνταν οι μεταφορές των προϊόντων, ενώ για τις ανάγκες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ακόμα ανυψωτικό μηχάνημα (CLARK), χειροκίνητο παλετοφόρο, καθώς και μηχανή απάντλησης υγρών, ενώ

-στον 41χρονο πραγματοποιήθηκε παράτυπη ενοικίαση της αποθήκης από τους ανωτέρω μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού στη Βουλγαρία. Παράλληλα, για τον ίδιο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άτομο με προφίλ «αχυρανθρώπου», καθώς τυγχάνει ιδιοκτήτης – διαχειριστής σε συνολικά 97 εταιρείες διαφόρων μορφών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην αποθήκη πρωινές ώρες της 14 Ιουλίου με την συνδρομή κλιμακίων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης και της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

–50 πλαστικές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1.000 λίτρων έκαστη, που περιείχαν αιθυλική αλκοόλη, συνολικής ποσότητας 48.450 λίτρων, από τις οποίες οι 29 βρίσκονταν έμφορτες εντός επικαθήμενου ρυμουλκούμενου οχήματος,

–37 πλαστικές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1000 λίτρων έκαστη, που περιείχαν ενεργειακά προϊόντα που προσομοιάζουν σε διαλύτες, συνολικής ποσότητας 35.250 λίτρων,

–ανυψωτικό μηχάνημα – παλετοφόρο (CLARK), χειροκίνητο παλετοφόρο και μηχανή απάντλησης υγρών καυσίμων.

Το προσδοκώμενο κέρδος των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τόσο από τη μη καταβολή των ανάλογων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στις κατασχεθείσες ποσότητες των ανωτέρω προϊόντων, όσο και από το κέρδος της εμπορικής τους αξίας ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Από το Γ΄ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της επαναδιύλισης των κατασχεθεισών ποσοτήτων ενεργειακών προϊόντων σε εταιρεία, οι κατασχεθείσες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης μεταφέρθηκαν για φύλαξη, ενώ τα λοιπά κατασχεθέντα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στο Α΄ στο Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης (αποθήκες Ο.Δ.Δ.Υ.). Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.