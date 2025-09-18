Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρός 40χρονος σε κάδο ανακύκλωσης

Ο άτυχος 40χρονος φέρεται να μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και να εγκλωβίστηκε σε αυτόν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Νεκρός βρέθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/09) ένας 40χρονος σε κάδο ανακύκλωσης στη συμβολή των οδών Σάκη Καράγιωργα και Διαδόχου Παύλου στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άτυχος άνδρας φέρεται να μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και να εγκλωβίστηκε σε αυτόν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η σορός του εντοπίστηκε τα ξημερώματα και για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του άνδρα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας.