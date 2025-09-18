Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρός 40χρονος σε κάδο ανακύκλωσης

Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρός 40χρονος σε κάδο ανακύκλωσηςΔιαβάζεται σε 1'
- 18 Σεπτεμβρίου 2025 10:54
Νεκρός βρέθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/09) ένας 40χρονος σε κάδο ανακύκλωσης στη συμβολή των οδών Σάκη Καράγιωργα και Διαδόχου Παύλου στη Γλυφάδα.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άτυχος άνδρας φέρεται να μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και να εγκλωβίστηκε σε αυτόν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Η σορός του εντοπίστηκε τα ξημερώματα και για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του άνδρα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας.