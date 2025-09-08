Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος απανθρακώθηκε μέσα στο σπίτι του

Νεκρός μέσα στο δωμάτιό του εντοπίστηκε ηλικιωμένος έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Τραγική εξέλιξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε μονοκατοικία στο Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών ειδοποιήθηκε άμεσα και έσπευσε στο σημείο με δύναμη που μπήκε στο σπίτι για να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες. Ωστόσο, μέσα στο δωμάτιο όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά εντοπίστηκε απανθρακωμένος ο 73χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Η πυρκαγιά φαίνεται να περιορίστηκε στο κρεβάτι και το κομοδίνο, ενώ δίπλα του βρισκόταν μια συσκευή οξυγόνου, στοιχείο που ερευνάται εάν συνέβαλε στη γρήγορη εξάπλωση των φλογών.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.