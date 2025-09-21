Τρεις συλλήψεις για τη συμπλοκή μεταξύ νεαρών στο Ρέθυμνο

Στα χέρια των Αρχών τρεις νεαροί που ενεπλάκησαν σε συμπλοκή τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Ρέθυμνο. Δεν θέλησαν να προχωρήσουν σε μηνύσεις και καταγγελίες.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τη συμπλοκή μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στην οδό Αρκαδίου.

Οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με το cretalive, δεν θέλησαν να προχωρήσουν σε μηνύσεις και καταγγελίες.

Το χρονικό

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ομάδα νεαρών πιάστηκε στα χέρια με έναν εκ των εμπλεκομένων να καταλήγει σε γυάλινη τζαμαρία καταστήματος.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας νεαρός άνδρας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο. Ωστόσο, όταν οι νεαροί αντιλήφθηκαν πως κατεύθυναν περιπολικά, τράπηκαν σε φυγή.