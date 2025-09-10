Βελεστίνο: Κρατούσε όμηρο την πρώην σύντροφό του και απειλούσε να τη σκοτώσει

Ένας 19χρονος σε περιοχή του Βελεστίνου κρατούσε όμηρο την πρώην φίλη του απειλώντας την με κουζινομάχαιρο.

Ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείιο Βόλου 19χρονο που κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος πρώην φίλης του.

Το σοβαρό περιστατικό που έφτασε στη δικαιοσύνη εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή του Βελεστίνου. Σύμφωνα με τα gegonotanews, θύτης ένας 19χρονος από το Βελεστίνο, ο οποίος κράτησε όμηρο την 18χρονη σύντροφό του, την απείλησε με κουζινομάχαιρο λέγοντας πως θα τη σκοτώσει και της φώναζε «ψόφα».

Οι δύο νέοι, που διατηρούσαν σχέση τα τελευταία δύο χρόνια με συχνούς καβγάδες και χωρισμούς, συναντήθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε κοινή παρέα και κατέληξαν στο σπίτι του 19χρονου.

Όπως έγινε γνωστό, στο σπίτι του 19χρονου ξέσπασε έντονος καβγάς, με αποτέλεσμα γείτονες να καλέσουν την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος απειλούσε την κοπέλα με μαχαίρι, δεν την άφηνε να φύγει, της πήρε το κινητό τηλέφωνο, την έσπρωξε πάνω σε πόρτα και της φώναζε πως, αν τον χωρίσει, θα καταλήξει εκείνη «στο χώμα» και εκείνος στην φυλακή.

Ο 19χρονος στην απολογία του έπεσε σε αντιφάσεις, ισχυριζόμενος αρχικά ότι ήθελε να τακτοποιήσει το μαχαίρι, κατόπιν ότι δεν ήθελε να υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα στον πάγκο, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως το χρησιμοποίησε επειδή ήθελε να φάει.