Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στα Καλάβρυτα

Προς οριοθέτηση φαίνεται να βαίνει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Καλάβρυτα. Οι άνεμοι εξάπλωσαν το μέτωπο σε δύσβατα σημεία.

Καλύτερη εικόνα εμφανίζει το πύρινο μέτωπο στο Λιβάδι Καλαβρύτων, το οποίο σταδιακά βαίνει προς οριοθέτηση μετά την συνεχή ρίψη νερού από τα 10 εναέρια μέσα που επιχειρούν στο σημείο.

Αρχικά η φωτιά εξελισσόταν αργά, ωστόσο νωρίτερα το απόγευμα οι άνεμοι ενισχύθηκαν στο σημείο, δίνοντας συνεχώς διαφορετικές κατευθύνσεις στο μέτωπο, το οποίο εξαπλώθηκε προς δύσβατο και ορεινό σημείο, χωρίς να απειλεί οικισμό.

Με τις ενισχύσεις συνολικά πλέον επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Το μεσημέρι εκδόθηκε μήνυμα από το «112» που καλούσε τους κατοίκους στο Λιβάρτζι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.