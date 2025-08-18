Βίντεο: Τουρίστας εξηγεί γιατί οι Βούλγαροι επιλέγουν τις ελληνικές και όχι τις βουλγαρικές ακτές

Οι βούλγαροι τουρίστες επιλέγουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερο τις ελληνικές παραθαλάσσιες περιοχές για τις διακοπές τους. Γιατί τις προτιμούν από αυτές της Βουλγαρίας.

Ποιος είναι ο λόγος που οι βούλγαροι τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές;

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, την απάντηση στο ερώτημα δίνει ο βρετανός David Lissah, που μένει μόνιμα στη Βουλγαρία.

Δείχνοντας δύο χάρτες εξηγεί ότι η απόσταση από τη μια μεριά της Βουλγαρίας μέχρι τις ακτές της Ελλάδας, είναι 2,5 ώρες, σε σύγκριση με Βουλγαρικές ακτές που είναι σχεδόν 6 ώρες.

Εξηγεί ότι για τους Βούλγαρους που μένουν για παράδειγμα στην Blagoevgrad, είναι πολύ πιο εύκολο να έρθουν μονοήμερη ή για λίγες ημέρες στην Ελλάδα που τα νερά είναι καταπληκτικά, όπως τα χαρακτηρίζει.

Συμφέρει από χιλιομετρική και από οικονομική άποψη, καθώς, όπως αναφέρει, οι τιμές στην Ελλάδα είναι χαμηλές σε σύγκριση με τις τιμές στις ακτές της Βουλγαρίας.