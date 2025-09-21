Βοιώτια: Η ομολογία της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει την σύνταξή της

Η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της, επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας μία γειτόνισσα ως τη μητέρα της.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στο Κλειδί Βοιωτίας για μια φρικιαστική ιστορία με πρωταγωνίστρια μία 62χρονη Διευθύντρια ΚΕΠ, η οποία εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον είχε θάψει με τη βοήθεια ενός άνδρα, με μόνο γνωστό το μικρό του όνομα ως «Γιάννης», την ηλικιωμένη μητέρα της, που είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια, στον στάβλο της αυλής της, για να μπορεί να συνεχίσει να εισπράττει το επίδομα αναπηρίας της και τη σύνταξή της.

Μετά από ανώνυμη καταγγελία στην Εισαγγελία Θηβών ότι είχε εξαφανιστεί η μητέρα της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στην 62χρονη και στην οικία της. Η γυναίκα υπεστήριξε πως η μητέρα της έλειπε και να επιστρέψουν την επόμενη ημέρα. Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι της, την επόμενη ημέρα, η 62χρονη τους εμφάνισε μία γειτόνισσά με άνοια ως τη μητέρα της.

Οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις της, ρώτησαν και γείτονες και διαπίστωσαν πως αυτή η ηλικιωμένη δεν είχε καμία σχέση με την αγνοούμενη μητέρα της και έτσι προχώρησαν στη σύλληψή της.

Ανακρινόμενη η συλληφθείσα ομολόγησε τις πράξεις της, που τις απέδωσε στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και υπέδειξε στη συνέχεια στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη μητέρα της. Όταν πραγματοποιήθηκε η εκταφή, εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός τυλιγμένος με κλινοσκεπάσματα. Ενημερώθηκε σχετικά η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας και τα οστά περισυνελέγησαν και θα αποσταλούν αρμοδίως για εξέταση.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «Ψευδή κατάθεση», «Ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «Απάτη» και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.