Βρέφος ενός έτους βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην Αχαρνών – Συνελήφθη ο πατέρας

Το ενός έτους κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου και διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ. Συνελήφθη ο 27χρονος πατέρας του.

Στη σύλληψη ενός 27χρονου ο οποίος κάπνισε κάποιου είδους ναρκωτικό μπροστά στην ενός έτους κορούλα του, μέσα στο σπίτι τους, επί της οδού Αχαρνών 338, στα Πατήσια, προχώρησε η αστυνομία την Κυριακή (12/10).

Την Αστυνομία κάλεσε το πρωί της ίδιας ημέρας η μητέρα του βρέφους και άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ανακάλυψαν το κοριτσάκι ενός έτους αναίσθητο, που ήταν σε αυτή την κατάσταση από την προηγούμενη ημέρα και συνέλαβαν τον 27χρονο Αιγύπτιο πατέρα του για έκθεση.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.