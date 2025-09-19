Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη στην Κασσάνδρα

Θύμα αιματηρής επίθεσης έπεσε μία 25χρονη γυναίκα στη Χαλκιδική. Εικάζεται πως είναι ο 27χρονος δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας.

Αιματηρό περιστατικό με θύμα μια 25χρονη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή Κύψα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το emakedonia.gr, κατά τις 5.30 το απόγευμα, ένας άνδρας μπήκε στην κατοικία όπου βρισκόταν η 25χρονη, την μαχαίρωσε και της έκλεψε 2.000 ευρώ. Στο σημείο, που βρίσκεται σε δασική περιοχή, έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναζητώντας τα ίχνη του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τον ίδιο άνδρα που δραπέτευσε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας.

Η 25χρονη παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.