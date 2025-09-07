Χαλκιδική: Φωτιά στην περιοχή Λαγόμανδρα – Επιχειρούν 7 εναέρια, ήχησε το 112

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής το απόγευμα της Κυριακης (07/09).

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στα κινητά των κατοίκων εστάλη μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.