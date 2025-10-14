Χαλκιδική: Σώος εντοπίστηκε ο 42χρονος σέρφερ που αγνοείτο

Εντοπίστηκε σώος στην παραλία της Σάρτης ο 42χρονος Τσέχος που αγνοούνταν από τη Δευτέρα στη Χαλκιδική.

Αίσιο τέλος είχε η έρευνα για τον εντοπισμό του 42χρονου Τσέχου, που είχε χαθεί το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 42χρονος βρέθηκε στην παραλία της Σάρτης τις πρωινές ώρες και είναι καλά στην υγεία του.

Τα ίχνη του άνδρα από την Τσεχία χάθηκαν χθες αργά το απόγευμα ενώ έκανε SUP. Ειδικότερα, ξεκίνησε από την παραλία της Σάρτης με προορισμό την παραλία Πορτοκάλι και χάθηκε.

Οι έρευνες του Λιμενικού συνεχίστηκαν και σήμερα από ξηράς και θαλάσσης ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκε και αεροσκάφος του Λιμενικού. Ο άνδρας εντοπίστηκε τελικά στην παραλία της Σάρτης σώος και αβλαβής.