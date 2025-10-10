Ξανά στους δρόμους για την Παλαιστίνη οι πολίτες σε όλη τη χώρα

Μετά τη μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση για τη Γάζα το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10) πλήθος πολιτών βγήκαν ξανά στους δρόμους, φωνάζοντας “Λευτεριά στην Παλαιστίνη” σε νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης.

Δυναμικό παρών έδωσαν χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας το απόγευμα της Παρασκευής (10/10), συμμετέχοντας μαζικά στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που διοργάνωσαν, μετά και από κάλεσμα του ΠΑΜΕ, σωματεία και φορείς.

Με συνθήματα “Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά“, “Στης Γάζας τα συντρίμμια που σφίγγει ο κλοιός σηκώνει το κεφάλι ο ήρωας λαός” και “Καμία συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο Ισραήλ“, οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από τη στάση του μετρό “Πανόρμου” και κατευθύνθηκαν με πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ, ενώ κάλεσαν για δυνάμωμα της πάλης για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με εδαφική συνέχεια και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς κατοχικές, στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς εποικισμούς και εποίκους.

Καταγγέλλουν επίσης “το νέο άθλιο σχέδιο για τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανικό προτεκτοράτο, όπως και την πρόσφατη επίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων του κράτους–δολοφόνου Ισραήλ ενάντια στον στολίσκο Global Sumud Flotilla“.

Παράλληλα, όμως, εναντιώθηκαν ακόμα μια φορά στη στήριξη της κυβέρνησης “στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και στους ευρωατλαντικούς συμμάχους του” που με “εύθραυστες συμφωνίες για τη Γάζα επιχειρούν να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού”.

Στη συγκέντρωση, εκτός από το ΠΑΜΕ, καλούν μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), η Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών (ΕΕΤΕ), η ΟΛΜΕ.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό στην πρεσβεία του Ισραήλ από το ΠΑΜΕ και μια σειρά εργατικά σωματεία και φορείς, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον σκληρά δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκε και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, και στη μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης ακούστηκαν παντού συνθήματα, όπως “η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», αλλά και «οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν” κ.ά.

Με μαζική συμμετοχή εργαζομένων, φοιτητών και σωματείων πραγματοποιήθηκε και στα Γιάννενα συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και εναντίωσης στην αμερικανοϊσραηλινή συμφωνία για τη Γάζα, ύστερα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Στη Λάρισα, στη διοργάνωση συγκέντρωσης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και καταδίκης του ισραηλινού κράτους-δολοφόνου και των συμμάχων του προχώρησαν το ΕΚ και η Επιτροπή Ειρήνης της πόλης.

Αντίστοιχη δυναμική συγκέντρωση αλληλεγγύης στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκε και στον Βόλο. Να σημειωθεί ότι τόσο στον εκεί, όσο και στη Λάρισα εργαζόμενοι, λαός και νεολαία διατράνωσαν την απαίτησής του να σταματήσει η Θεσσαλία να αποτελεί προγεφύρωμα πολέμου των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ σε βάρος άλλων λαών, γεγονός που καθιστά τη χώρα θύτη και τον λαό της στόχο αντιποίνων.