Χανιά: 15χρονη βρέθηκε μεθυσμένη και τραυματισμένη – Συνελήφθη η μητέρα της

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων τα ξημερώματα μία ανήλικη κοπέλα, σε προχωρημένη κατάσταση μέθης και με τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, η κοπέλα 15 ετών βρέθηκε στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των λαών, στο κέντρο των Χανίων, περί τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10), όπου καλούσε σε βοήθεια, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την κοπέλα σε λιπόθυμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Παράλληλα, οι άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τη μητέρα της 15χρονης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ στην αστυνομία κατέθεσαν και δύο άτομα που βρίσκονταν στο σημείο μαζί με την κοπέλα, δηλώνοντας φίλοι της.

Η έφηβη νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με την κατάστασή της να είναι σταθερή, ενώ οι γιατροί εξετάζουν ενδελεχώς το τραύμα που φέρει στο πρόσωπο, ώστε να εξακριβωθεί αν πρόκειται για χτύπημα ή τραυματισμό μετά από πτώση. Το κορίτσι παραμένει σε κατάσταση λήθαργου, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται επιπλέον εξετάσεις.