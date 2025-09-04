Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρός ο ψαροντουφεκάς που αγνοείτο

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 56χρονος ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν από τη Δευτέρα στη θαλάσσια περιοχή της Βουλολίμνης, στα Χανιά.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (4/9) ο 56χρονος ψαροντουφεκάς τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Όπως μεταδίδει το patris, οι έρευνες για τον εντοπισμό του ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Οι έρευνες του Λιμενικού που ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας πήραν τη χειρότερη έκβαση, καθώς ο άτυχος άνδρας που είχε μεταβεί στην περιοχή για υποβρύχια αλιεία εντοπίστηκε νεκρός.