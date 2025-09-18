Χανιά: Φωτιά κοντά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Ακρωτήρι

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή κοντά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Ακρωτήρι Χανίων.

Η φωτιά βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ). Δεν απειλεί το εργοστάσιο καθαυτό, καίει όμως σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αέριες αναθυμιάσεις από τον όγκο των απορριμμάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο, η φωτιά ελέγχεται από δέκα οχήματα της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες.