Χανιά: Ηλικιωμένη απανθρακώθηκε μέσα στο σπίτι της

Νεκρή εντοπίστηκε μια 74χρονη γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της στα Χανιά.

Τραγικό θάνατο βρήκε μία ηλικιωμένη γυναίκα στα Χανιά, όταν το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισσάμου ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στα Ροδωπού, στις 2:55 το βράδυ.

Απευθείας, τρία υδροφόρα οχήματα και ακόμη δύο βοηθητικά, με το αντίστοιχο προσωπικό, έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία, ωστόσο, είχε προλάβει να πάρει μεγάλη έκταση, καταστρέφοντας το σπίτι ολοσχερώς.

Κατά την επιχείρηση, υπάλληλοι της Πυροσβεστικής εντόπισαν νεκρή μέσα στο σπίτι της την 73χρονη γυναίκα.