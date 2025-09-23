Χανιά: Ηλικιωμένη απανθρακώθηκε μέσα στο σπίτι της

Χανιά: Ηλικιωμένη απανθρακώθηκε μέσα στο σπίτι τηςΔιαβάζεται σε 1'
Νεκρή εντοπίστηκε μια 74χρονη γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της στα Χανιά.
- 23 Σεπτεμβρίου 2025 09:15
Τραγικό θάνατο βρήκε μία ηλικιωμένη γυναίκα στα Χανιά, όταν το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισσάμου ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στα Ροδωπού, στις 2:55 το βράδυ.
Απευθείας, τρία υδροφόρα οχήματα και ακόμη δύο βοηθητικά, με το αντίστοιχο προσωπικό, έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία, ωστόσο, είχε προλάβει να πάρει μεγάλη έκταση, καταστρέφοντας το σπίτι ολοσχερώς.
Κατά την επιχείρηση, υπάλληλοι της Πυροσβεστικής εντόπισαν νεκρή μέσα στο σπίτι της την 73χρονη γυναίκα.