Χανιά: Νεκρός στο σπίτι του ένας 19χρονος – Τον βρήκε η μητέρα του

Τραγωδία στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του ένας 19χρονος.

Μία νέα τραγωδία συγκλονίζει τα Χανιά, καθώς έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του ένα νέο παιδί, μόλις 19 ετών. Το τραγικό περιστατικό συνέβη σε περιοχή του δήμου Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδες zarpanew.gr, τον άτυχο νέο εντόπισε η μητέρα του στο σπίτι τους.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για το παιδί.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.