Χανιά: Το πιο πιθανό σενάριο για το βρέφος 2 μηνών που εντοπίστηκε νεκρό

Πώς βρέθηκε νεκρό το βρέφος δύο μηνών στην κούνια του. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς του.

Μία οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Κρήτη, καθώς βρέφος δύο μηνών βρέθηκε νεκρό στην κούνια του.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή έδειξε ασφυκτικό θάνατο, ενώ οι γονείς, δύο νεαροί Φινλανδοί, που βρίσκονταν για διακοπές στην Κρήτη, συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Χανίων και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το cretalive.gr, το μωρό κοιμόταν ανάμεσα στους γονείς του και φέρονται να το πλάκωσαν -κατά λάθος- με τα σώματά τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το βρέφος, που γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην κούνια του από τους γονείς του. Σε κατάσταση πανικού οι γονείς ειδοποίησαν το Κέντρο Υγείας Βάμου, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων και ιατροδικαστής μετέβησαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε το ζευγάρι με το νεογέννητο παιδί του. Η εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως αναφέρει το neakriti, μιλούσε από την πρώτη στιγμή για ασφυκτικό θάνατο, χωρίς ωστόσο να γίνεται λόγος για εγκληματική ενέργεια, ενδεχόμενο που πάντως δεν μπορούσε να αποκλειστεί άμεσα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν οι γονείς ήταν υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ.