Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδή και την χτυπούσε

Στην Ξάνθη συνελήφθη 30χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε παρά τη θέλησή της και κακοποιούσε επί 40 μέρες μια 79χρονη Σουηδή.

Ένας 30χρονος στην Ξάνθη κατηγορείται οτι κρατούσε στο σπίτι του, παρά τη θέλησή της, μια 79χρονη υπήκοο Σουηδίας και την κακοποιούσε, επί σαράντα μέρες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το τοπικό Τμήμα Ασφάλειας ενημερώθηκε σχετικώς από την Ιντερπόλ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ακολούθησαν έρευνες των Ελλήνων αστυνομικών, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα, και συνέλαβαν τον άνδρα.

Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι κατακρατούσε παράνομα στην οικία του και με χρήση σωματικής βίας της αποσπούσε χρήματα, μην επιτρέποντας να φύγει ή να επικοινωνήσει με τους οικείους της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 79χρονη προσπάθησε να επικοινωνήσει με το 112, ο 30χρονος το αντιλήφθηκε και της απέσπασε το κινητό, όμως η ίδια στη συνέχεια κατόρθωσε να επικοινωνήσει με οικείο της πρόσωπο στην πατρίδα της το οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε την Ιντερπόλ.

Η ηλικιωμένη φέρει μώλωπες και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομέιο Ξάνθης εκτός κινδύνου.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, χτυπώντας έναν από τους αστυνομικούς. Μάλιστα, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μία συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους -1,1- γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Έρευνες για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.