Ζάκυνθος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δημοτικές Ενότητες Αρτεμισίων και Λαγανά

Λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν μεγάλο μέρος της Ζακύνθου, οι Δημοτικές Ενότητες Αρτεμισίων και Λαγανά τελούν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δ.Ε. Αρτεμισίων και Δ. Ε. Λαγανά μετά τον πύρινο εφιάλτη των προηγούμενων ημερών.

Αναλυτικότερα, χθες (13.08) δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι στις εν λόγω περιοχές, ο Δήμαρχος Γ. Στασινόπουλος απέστειλε έγγραφο προς το αρμόδιο Υπουργείο, στο οποίο ζητήθηκε η ένταξη των ανωτέρω περιοχών σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Όπως αναφέρει το imerazante.gr, η απάντηση ήταν άμεση και με το καθεστώς αυτό πιστεύεται ότι η διαδικασία εξασφάλισης αποζημιώσεων για τους πληγέντες θα είναι πιο εύκολη και γρήγορη.

Στο πλαίσιο αυτό τις επόμενες ημέρες θα έρθει στο νησί μας ειδικό κλιμάκιο με αρμοδιότητα την καταγραφή του συνόλου των ζημιών που προκλήθηκαν. Πρόκειται, ειδικότερα, για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με κύριο έργο τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης και αποκατάστασης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών.

Τα Μέτρα της Κυβέρνησης για τη Στήριξη των Πληγέντων

Σημειώνεται ακόμα πως χθες, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 αποφασίστηκε η έγκριση μέτρων στήριξης για τις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025, στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις προηγούμενες αποφάσεις της, όπως και τις εισηγήσεις για τις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών (2023, 2024), αποφάσισε τα εξής:

1.Στεγαστική Συνδρομή

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων (επισκευή ή ανακατασκευή). Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για προσωρινή στέγαση μόνιμων κατοίκων, έως 500 ευρώ, ανάλογα με τις παραμέτρους.

2.Ενίσχυση για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής και επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

Ενίσχυση Νοικοκυριών 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη πρώτων αναγκών, με προσαύξηση για πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ. Έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Για δευτερεύουσα κατοικία, καταβάλλεται το 50% του ποσού. 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία άνω του 67% λόγω τραυματισμού από τις πυρκαγιές.

3. Κρατική Αρωγή σε Επιχειρήσεις και Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις

Επιχορήγηση 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, χωρίς την εφαρμογή κλιμακωτών ποσοστών , με ανώτατο όριο τα 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο ή ανά υποκατάστημα (έως δύο). Η επιχορήγηση θα συμψηφίζεται με την πρώτη αρωγή. Επιπλέον, η ενεργοποίηση των διατάξεων για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα γίνει κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ν. 4797/2021 και τον Κανονισμό ΚΟΕ.

4. Τριετής Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Για πληγείσες περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος της καταστροφής και τα δύο επόμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κώδικα φορολογίας περιουσίας (ν. 5219/2025).

5. Χρηματοδότηση προς ΟΤΑ

Προβλέπεται δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη πρώτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.