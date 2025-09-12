Διακοπές ρεύματος σε 13 δήμους της Αττικής σήμερα (12/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (12/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή (12/09), ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

Αθηναίων

Μονά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ, ΒΙΚΕΛΑ, ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ.

Ζυγά οδός: ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΠΑΤΡΩΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΞΥΔΙΑ απο κάθετο: ΘΕΩΝΟΣ έως κάθετο: ΞΥΔΙΑ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΘΕΩΝΟΣ απο κάθετο: ΞΥΔΙΑ έως κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠ. ΛΑΧΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΚΑΠ. ΛΑΧΑΝΑ απο κάθετο: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ έως κάθετο: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΣΕΡΑΦΗ απο κάθετο: ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΡΑΦΗ έως κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Περιστερίου

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ – ΚΗΠΩΝ – ΑΚΑΚΙΑΣ – ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΡΕΑΣ

Ηρακλείου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ, ΚΑΝΑΡΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΠΕΥΚΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Υμηττού

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ απο κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΕΗ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κρωπίας

ΚΟΡΩΠΙ – – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ – ΜΑΚΡΥΑ ΠΕΥΚΑ – ΠΡΑΡΙ – Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ – ΛΑΜΠΡΟΥ – ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΑΡΟΥ – ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΡΟΔΟΙ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΙΦΝΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΘΕΟΔΟΣΗ – ΣΕΡΙΦΟΥ – ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΑΝΘΕΩΝ – ΚΑΒΑΦΗ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ

ΚΟΡΩΠΙ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ – ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΣΕΡΙΦΟΥ – ΑΝΘΕΩΝ

ΚΟΡΩΠΙ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΧΑΝΙΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΝΤΟΥ – ΣΑΜΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΘΗΒΩΝ – ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ – ΚΡΗΤΗΣ – ΓΑΛΗΝΗΣ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ – ΕΙΡΗΝΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΛΑΜΠΡΟΥ – ΘΗΒΩΝ – ΑΓ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ – ΚΑΝΑΚΑΡΗ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΛΙΩΝ – ΠΗΓΑΔΙ ΚΩΝΣΤΑ – ΣΙΚΙΝΟΥ – ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ – ΣΙΦΝΟΥ – ΔΩΔΩΝΗΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΔΟΛΙΑΝΩΝ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ – ΙΜΙΑΣ – ΣΟΥΛΙΟΥ – ΧΙΟΥ – ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΒΑΛΤΟΥ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

ΚΟΡΩΠΙ – Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΠΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΑΡΕΩΣ – ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ – ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ – ΝΕΦΕΛΗΣ

Δάφνης

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

Βύρωνα

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΜΥΣΙΑΣ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός: ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΔΑΝΩΝ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΥΣΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Νίκαιας

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΟΔΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Χολαργού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.

Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΗΣ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΟΡΤΥΝΗΣ απο κάθετο: Λ.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ραφήνας

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΙΜΒΡΟΥ – ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΝΕΑΡΧΟΥ – ΑΡΓΥΛΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΑΝΑΦΗΣ – ΑΜΟΡΓΟΥ

Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 23 – 25 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 30 – 34 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 97 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 78 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 106 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 106 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Καισαριανής