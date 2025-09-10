Διακοπές ρεύματος σε 14 δήμους της Αττικής σήμερα (10/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (10/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα (08/09) ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

Αθηναίων

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός: ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός: ΒΟΥΛΗΣ απο κάθετο: ΗΠΙΤΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ.

Ζυγά οδός: ΠΙΤΤΑΚΗ απο κάθετο: ΠΙΤΤΑΚΗ 8 έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΠΙΤΤΑΚΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 86 – 94 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:Χ ΑΡΤΕΓΑΡΤΩΝ απο κάθετο: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΑΒΑΡΗ απο κάθετο: ΔΗΜ.ΤΖΕΒΑ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΑΒΑΡΗ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ν. Ιωνίας

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Αμαρουσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ.

Αίγινας

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΑΓΡΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Παλλήνης

ΠΑΛΛΗΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ – ΠΟΡΦΥΡΑ – ΛΑΜΠΡΟΥ – ΘΕΙΑΤΗΡΩΝ – ΠΟΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ – ΠΑΝΑΓΕΛΑ

Κορυδαλλού

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΟΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Άνοιξης

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΠΟΝΤΙΩΝ), ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΛΜΟΥ.

Περάματος

Μονά οδός: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19 από κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΠΕΙΡΟΥ από κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

Καισαριανής

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 38 – 40 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 38 – 40 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ν. Σμύρνης

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΝΟ 37 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΘ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΩΛΕΤΤΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΩΛΕΤΤΗ απο κάθετο: ΑΘ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΠΟΤΑΣΗ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΗ έως κάθετο: ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΜΠΟΤΑΣΗ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Γαλατσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΣΚΟΥΦΑ, ΣΟΥΔΑΣ, ΔΩΡΙΕΩΝ.

Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 80 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 105 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΕΣΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 103 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 34 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 63 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Χαϊδαρίου