Διακοπές ρεύματος σε 17 δήμους της Αττικής σήμερα (11/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (11/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη (11/09), ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

Αθηναίων

Ζυγά οδός: ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΡΟΔΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΡΟΔΙΚΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΝΤΙΝΟΡΟΣ έως κάθετο: ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΡΙΖΑΡΗ έως κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΙΜΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΡΙΖΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΡΙΖΑΡΗ έως κάθετο: ΠΡΑΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΠΡΑΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΡΙΖΑΡΗ απο κάθετο: ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΒΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: ΒΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΙΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΒΕΙΚΟΥ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΜΙΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΜΥΤΣΑΙΩΝ έως κάθετο: ΒΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΣΙΟΝΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΙΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΗΣΙΟΝΗΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΕΠΟΛΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΕΠΟΛΙΩΝ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΜΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΑΓΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός: ΑΓΚΙΣΤΗΣ απο κάθετο: ΠΑΓΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΕΣΠΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Διονύσου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΑΪΡΉ ΘΕΟΦΙΛΟΥ.

Υμηττού

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Καισαριανής

Μονά οδός: ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ απο κάθετο: ΜΙΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΕΡΤΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Χαλανδρίου

Περιστερίου

ΣΟΛΩΜΟΥ – ΚΟΡΟΜΗΛΑ – ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΟΥΣ

ΚΟΛΩΝΟΥ – ΕΥΡΙΠΟΥ – ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ – ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ – ΚΡΟΝΤΗΡΗ – ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ – ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΟΣ

Π. Ψυχικού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Κρωπίας

ΚΟΡΩΠΙ – ΑΛΘΕΑ – ΚΑΚΟΒΕΝΤΙ – ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΚΕΚΡΩΠΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΕΦΕΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΚΡΩΠΟΣ

Νίκαιας

Μονά οδός: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΚΙΤΤΑΣ 4 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Παλλήνης

ΠΑΛΛΗΝΗ – ΝΗΡΕΩΝ – ΒΕΡΓΙΝΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΕΡΓΙΝΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ – ΟΛΥΜΘΟΥ – ΙΚΤΙΝΟΥ – ΜΥΚΗΝΩΝ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ – ΚΡΕΟΝΤΟΣ – ΕΡΓΙΝΟΥ

Βύρωνα

Μονά/Ζυγά οδός: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΡΥΓΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΡΑΛΛΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΝΟΠΗΣ έως κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΥΔΙΑΣ απο κάθετο: ΦΡΥΓΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΑΛΛΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΣΑΜΠΑ απο κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός: ΤΡΑΛΛΕΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ έως κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Γαλατσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΔΙΔΥΜΟΤΩΝ, ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΗΡΑΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΟΣ, ΣΟΥΡΗ, ΕΥΒΟΙΑΣ.

Κορυδαλλού

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΩΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΑΜΙΑΣ απο κάθετο: ΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Αλίμου

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ απο κάθετο: ΗΓΗΣΙΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΑΛΕΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ απο κάθετο: ΘΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΟΡΟΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΛΕΙΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΟΥΡΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΟΥΣ έως κάθετο: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Αργυρουπόλεως

Μονά/Ζυγά οδός: ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Σαρωνικού

ΚΑΛΥΒΙΑ – ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΚΑΒΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΠΙΠΙΝΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ – ΗΣΙΟΔΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ

Πειραιώς

Μονά οδός: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 33 – 41 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΠΙΝΙΑΡΗ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 49 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 52 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 51 – 53 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 138 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 55 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 116 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Αγ. Δημητρίου