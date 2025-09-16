Διακοπές ρεύματος σε 19 δήμους της Αττικής σήμερα (16/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (16/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη (16/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΜΩΡΙΑ – ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ – ΝΙΓΡΙΤΗΣ – ΜΑΡΝΗΣ – ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΟΝΤΟΥ – ΚΑΛΑΜΩΝ – 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΙΚΑΡΟΥ – ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ – ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΟΝΔΥΛΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΡΙΩΝΟΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από τις 7:30 πμ έως 4:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΤΡΑΚΑ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΦΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΡΟΣΤΟΒΙΟΥ απο κάθετο: ΧΑΝΤΖΕΡΗ έως κάθετο: ΚΟΥΠΑ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ απο κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ απο κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΒΟΥΔΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΠΑΝ.ΓΙΑΤΡΙΣΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 143 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 39 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 38 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 36 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 33 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 33 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 10 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 42 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 10 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 11 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛ.ΡΟΜΥΛΙΑΣ ΝΟ 30 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ – ΑΛΘΕΑ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΕΦΕΝ – Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ – ΚΕΚΡΟΠΟΣ – ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως 03:00 μμ

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΝΟ 37 από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΘΥΜΑΡΙ – Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΩΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ – ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – ΣΟΛΩΜΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ – ΠΡΙΑΜΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ – ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ – ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΝΑΥΣΙΚΑΣ – 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ – ΑΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΣΩΝΗ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΣΚΡΑ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΕΚΑΛΗΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΜΟΥΡΟΥΖΗ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΝΟΤΑΡΑ. από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ από:09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΒΥΡΩΝΑ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ

Ζυγά οδός:ΦΡΥΝΗΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ

Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά οδός:ΑΛΚΕΤΟΥ απο κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΖΗ.

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ – Λ.ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΚΡΗΤΗΣ – ΧΑΝΙΩΝ – ΤΗΝΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦ.ΣΠΑΤΩΝ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – Λ.ΣΠΑΤΩΝ &ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ – ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – Γ.ΣΕΦΕΡΗ – Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ – ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΡΗΤΗΣ – ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΟΤΑΡΑ – ΒΑΧΛΙΑΣ – ΝΙΚ.ΓΟΥΝΑΡΗ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ – ΠΑΠΑΓΕΛΑΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ 12:00 μμ έως 2:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ