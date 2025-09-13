Διακοπές ρεύματος σε 6 δήμους της Αττικής σήμερα (13/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (13/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο (13/09), ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

Αθηναίων

Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ απο κάθετο: Κ. ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΡΑ. από 08:00 πμ έως 11:00 πμ

Μονά οδός: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΤΗΝΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΟΡΒΟΛΟΥ απο κάθετο: ΓΛΑΥΚΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΣΟΡΒΟΛΟΥ έως κάθετο: ΓΛΑΥΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΓΛΑΥΚΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΣΟΡΒΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΒΑΛΤΙΝΩΝ απο κάθετο: ΒΑΡΒΑΚΗ έως κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΒΑΛΤΙΝΩΝ απο κάθετο: ΒΑΡΒΑΚΗ έως κάθετο: ΛΗΤΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΒΑΡΒΑΚΗ απο κάθετο: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΤΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΛΙΒΑΔΑ απο κάθετο: ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ έως κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΥΚΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΝΙΠΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓΑΝΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΓΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΒΟΚΟΥ έως κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΟΥΔΑ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΑ έως κάθετο: ΚΟΥΓΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΔΑ έως κάθετο: ΒΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΕΦΑΛΑ απο κάθετο: ΓΟΥΔΑ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΚΑΣΙΑΜΟΥ, ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗ, Γ.ΧΑΛΕΠΑ, ΒΥΖΗΙΝΟΥ, ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑ. Από 10:00 πμ έως 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΒΑΘΑ έως κάθετο: ΗΓΗΜΟΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΚΗΠΟΣ απο κάθετο: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΣΙΣΙΝΗ απο κάθετο: ΣΙΣΙΝΗ 3 έως κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ από: 01:30 μμ έως: 02:30 μμ

Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 88 – 90 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 240 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΤΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 33 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 13 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 19 – 21 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 139 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Χολαργού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. από 8:00 πμ έως 12:00 μμ

Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΟΛΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΟΛΥΝΘΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΟΡΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: Π.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΡΑΚΟΥ απο κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΑΛΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΠΕΤΜΕΖΑ έως κάθετο: ΜΑΝ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΠΕΤΜΕΖΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ραφήνας

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΚΟΛΟΜΒΟΥ από 08:00 πμ έως 01:00 μμ

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΑΡΕΤΗΣ από 11:00 πμ έως 05:00 μμ

Μοσχάτου