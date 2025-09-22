Διυπουργική σύσκεψη για μέτρα ενίσχυσης της βιομηχανίας με 200 εκατ.

Τις λεπτομέρειες του μοντέλου που θα εφαρμοστεί για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους θα εξετάσουν Χατζηδάκης, Πιερρακάκης, Θεοδωρικάκος και Παπασταύρου.

Άτυπη Διυπουργική Σύσκεψη πραγματοποιείται σήμερα (22/9) υπό τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη με τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ενέργειας, στο φόντο της ειλημμένης καταρχήν απόφασης για στήριξη της βιομηχανίας προς αντιστάθμιση του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί καλούνται να καταλήξουν στις λεπτομέρειες του σχήματος, έχοντας ωστόσο, το γενικό «πράσινο φως» για την δημιουργία ενός μηχανισμού που σε γενικές γραμμές προϋπολογίζεται περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Η σχετική συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες, με τις αρμόδιες βιομηχανικές οργανώσεις ΣΕΒ και ΕΒΙΚΕΝ να έχουν πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων προς αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους, με το πρόβλημα να εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση της ενεργοβόρου βιομηχανίας.

Μάλιστα, το θέμα έχει απασχολήσει και απασχολεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ορισμένα κράτη-μέλη (Γερμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ιταλία) να έχουν ήδη πάρει μέτρα και συνολικότερα την Κομισιόν να αναγνωρίζει την οξύτητα του ζητήματος.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την ομιλία της στον απολογισμό για την πορεία υλοποίησης της έκθεσης Ντράγκι ένα χρόνο μετά την δημοσίευσή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στο ζήτημα, υπογραμμίζοντας αφενός ότι η Ευρώπη διατηρεί υψηλότερες τιμές ενέργειας έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της και αφετέρου ότι και εντός της ΕΕ παρατηρείται μεγάλη ανομοιομορφία με ορισμένες χώρες να παρουσιάζουν έως και τριπλάσιες τιμές έναντι των άλλων.

Υπό αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση καταλήγει στην απόφαση να συστήσει πλαίσιο στήριξης, αναζητώντας, τον καταλληλότερο τρόπο που θα αντιστοιχεί και θα «κουμπώνει» στην ελληνική πραγματικότητα.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι μέχρι και πριν την σύσκεψη όλα τα διαθέσιμα μοντέλα έχουν τεθεί υπό διερεύνηση με περισσότερες πιθανότητες για «πρόκριση» να συγκεντρώνει το «ιταλικό μοντέλο», γνωστό ως «Energy Release 2.0.», εφαρμόζοντας κάποιες παραλλαγές που αντιστοιχούν καλύτερα στην πραγματικότητα της χώρας.

Μάλιστα, βάση για την συζήτηση, τουλάχιστον σε ότι αφορά το ιταλικό μοντέλο, αποτελεί ειδική μελέτη συμβούλου, όπου προσδιορίζονται τα βασικά γνωρίσματα και μεγέθη του αλα ελληνικά «ιταλικού μοντέλου», καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πράγματι μπορεί να εφαρμοστεί και να αποδώσει τα προσδοκώμενα ως προς την μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας.

Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, οι λεπτομέρειες του σχήματος στήριξης μένουν προς διευκρίνιση με δεδομένη όμως την πρόθεση της κυβέρνησης να πάρει μέτρα με τα διαθέσιμα κεφάλαια να υπολογίζονται περί τα 200 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.