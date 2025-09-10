Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει για Κρήτη και Πελοπόννησο – Τα σενάρια για Chevron

Έφτασε η ώρα για την έκβαση ενός μεγάλου στοιχήματος που έχει βάλει η χώρα, και αφορά στις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες.

Λήγει σήμερα, Τετάρτη (10/9), η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών στον διαγωνισμό που έχει προκηρύξει το ελληνικό δημόσιο για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια μπλοκς της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου. Ανακοινώσεις, πάντως, για το ποιοί συμμετέχουν, θα γίνουν την Πέμπτη.

Μέχρι και την Τρίτη το βράδυ δεν υπήρχε κάποια σαφής ένδειξη, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Αμερικανικού γίγαντα Chevron, που θα κρίνει εν πολλοίς και την επιτυχία του διαγωνισμού.

Σημειωτέον ότι, τα δύο θαλάσσια οικόπεδα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης προκηρύχθηκαν μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος από την Chevron, ενδιαφέρον στο οποίο ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πιθανότητα κατάθεσης επίσημης προσφοράς θα αποτελέσει μια εξέλιξη με γεωπολιτική βαρύτητα που ξεπερνά τα στενά όρια της αγοράς υδρογονανθράκων.

Και τούτο διότι η Τουρκία αντιδρά έντονα και αμφισβητεί τη νομιμότητα παραχωρήσεων στις συγκεκριμένες περιοχές, επαναφέροντας τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας», εργαλειοποιώντας για το σκοπό αυτό τη Λιβύη, η οποία έχει στείλει στον ΟΗΕ χάρτες με συντεταγμένες που τέμνονται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, προσπαθώντας να καταστήσει τις περιοχές νοτίως της Κρήτης «διαφιλονικούμενες». Στρατηγική που αποσκοπεί στο να αποθαρρύνει διεθνείς ενεργειακές εταιρείες από το να επενδύσουν σε έργα με αβέβαιο νομικό καθεστώς.

Ωστόσο, η Chevron έχει διαφορετικό βάρος. Η πιθανή συμμετοχή της στο διαγωνισμό μπορεί να ερμηνευτεί και ως πολιτική κάλυψη από την αμερικανική κυβέρνηση που μετατρέπει το project των ερευνών στην Κρήτη σε στρατηγικό συμφέρον των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε παρενόχληση από την Τουρκία θα συνιστούσε μετωπική πρόκληση απέναντι σε αμερικανικά συμφέροντα. Δεν είναι τυχαία η νευρικότητα που εκφράζεται δημοσίως από την Άγκυρα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πάντως, τόσο η Chevron όσο και η Helleniq Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια), έχουν αγοράσει τα «πακέτα» σεισμικών για τα συγκεκριμένα θαλάσσια μπλοκς.

Αν και η απόκτηση των στοιχείων από το σχετικό Data Room με όλες τις πληροφορίες για τα τέσσερα οικόπεδα δεν σημαίνει από μόνη της και βέβαιη κάθοδο στο διαγωνισμό – μια εταιρεία αγοράζει τα στοιχεία για να αποκτήσει την πλήρη εικόνα – εντούτοις η κίνηση των δύο ομίλων δείχνει ότι έχουν πάρει το «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στην επόμενη φάση. Δηλαδή την κατάθεση προσφοράς, εφόσον φυσικά κάνουν τη σχετική επιλογή.

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες ότι Chevron και Helleniq Energy είναι οι δύο «παίκτες» που έχουν μέχρι στιγμής αγοράσει τα σεισμικά «πακέτα» αναζωπυρώνουν τα σενάρια για ένα κοινοπρακτικό σχήμα, καθώς η εξαγορά των στοιχείων από δύο παίκτες σημαίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για μία τουλάχιστον προσφορά. Κι αυτό, καθώς η διαδικασία προβλέπει ότι ένα κοινοπρακτικό σχήμα έχει δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό μόνον όταν όλα τα μέλη του έχουν αποκτήσει τα σεισμικά.

Εν τω μεταξύ, η μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ στη χώρα μας, με την ιδιότητα του επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου.

Είναι το πρώτο ταξίδι του Αμερικανού τσάρου της ενέργειας στο εξωτερικό και το γεγονός ότι περιέλαβε την Αθήνα σε αυτό, καταδεικνύει τη σημασία που έχει η Ελλάδα στα ενεργειακά σχέδια της Ουάσινγκτον και κυρίως στο στόχο να πουλήσει μεγαλύτερες ποσότητες αερίου στην Ευρώπη.