Μικτό πρόσημο στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Την «παρτίδα» σώζει η ΔΕΗ, η οποία διατηρεί το μεγάλο όγκο των οικιακών πελατών και η οποία κράτησε σταθερά στα 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα το τιμολόγιό της.

Η μέση τιμή του Οκτωβρίου είναι αυξημένη περίπου 21% σε σχέση με το Σεπτέμβριο, ωστόσο ο δείκτης αυτός έχει περιορισμένη αξία, δεδομένου ότι διαφορετική βαρύτητα έχει η σταθεροποίηση των τιμών από μια εταιρεία σαν τη ΔΕΗ ή η μείωση από μια εταιρεία σαν την Protergia, και διαφορετική ο διπαλσιασμός της τιμής από μια εταιρεία σαν την ελίν που διατηρεί πολύ μικρό μερίδιο στην αγορά.

Σε ότι αφορά τα ποσοστά πάντως, το πρόσημο είναι μικτό: Τιμές “παγωμένες” όπως αυτές της ΔΕΗ και ελαφρώς μειωμένες, όπως στη περίπτωση της Protergia, αλλά και χρεώσεις αυξημένες με διψήφια ποσοστά, που φτάνουν το 35% και το 40%, δίνουν τον τόνο στο νέο χάρτη των πράσινων τιμολογίων για τον Οκτώβριο.

Το μενού στα πράσινα τιμολόγια για το μήνα Οκτώβριο έχει απ’ όλα. Από το πάγωμα των χρεώσεων, όπως στη περίπτωση της ΔΕΗ που επέλεξε να πάρει πάνω της όλη την αύξηση της χονδρικής και να κρατήσει αμετάβλητες τις τιμές, καθώς και τη μικρή μείωση (-6%) που έκανε η Protergia, μέχρι τις γενναίες διψήφιες ανατιμήσεις στις οποίες προέβησαν η Elpedison (αύξηση 44% για καταναλώσεις από 101 MWh και πάνω), η Ζενίθ (+41%), ο Ηρων (+35%), η Volton (+18%) και η NRG (+16%).

Στην περίπτωση μάλιστα της μικρής Ελιν, η εταιρεία σχεδόν διπλασίασε την τιμή στο πράσινο τιμολόγιο, από τα 8,97 λεπτά στα 17,1 λεπτά η κιλοβατώρα (+91%).

Στην ουσία, οι μόνες εταιρείες που φαίνεται πως άκουσαν το προχθεσινό “σήμα” του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου ότι “αν υπάρξουν αυξήσεις, θα είναι περιορισμένες”, ήταν η ΔΕΗ, που απορρόφησε το σύνολο της αύξησης κατά 27% στη χονδρική, και η Protergia.

Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι προέβησαν σε αυξήσεις, γεγονός που εξηγεί και γιατί η μέση τιμή της αγοράς στα πράσινα τιμολόγια κινείται για τον Οκτώβριο στα 17,1 λεπτά η κιλοβατώρα, έναντι 14 λεπτών τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μια αύξηση 21%.

Στη περίπτωση της ΔΕΗ, η τιμή στο Γ1 διατηρείται στα 12,9 λεπτά η κιλοβατώρα, ενώ στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, για όσους πελάτες έχουν διζωνικούς μετρητές, παραμένει στα 11,48 λεπτά.

Στην περίπτωση της Protergia, η τιμή μειώθηκε ελαφρά στα 14,9 λεπτά, ενώ ο ΗΡΩΝ το αύξησε στα 14,76 λεπτά (από 10,9 το Σεπτέμβριο) και η Elpedison, ναι μεν το κράτησε σταθερό για τις πρώτες 100 KWh, (15,24 λεπτά), ωστόσο από την 101η KWh και πάνω, η τιμή διαμορφώνεται στα 21,9 λεπτά (απο 15,24).

Η Φυσικό Αέριο το αύξησε στα 16,6 λεπτά (από 15,74), η NRG στα 18,5 λεπτά (από 15,9), η Ζενιθ στα 22,81 λεπτά (από 16,15) και η Volton στα 15,89 λεπτά (από 13,5).

Την ίδια στιγμή τα μηνύματα από την αγορά χονδρικής δεν είναι καθησυχαστικά. Την τελευταία εβδομάδα, οι τιμές ξεπέρασαν και τα 144 ευρώ / Μεγαβατώρα, ενώ εδώ και ένα διήμερο έχουν υποχωρήσει στα 120-122 ευρώ, επίπεδα ωστόσο που και πάλι είναι υψηλά σε σχέση με εκείνα του Σεπτεμβρίου.

Ταυτόχρονα επανέρχεται στη συζήτηση η πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου της ΕΕ. Τα επίπεδα κινούνταν πέριξ του 80% στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι ξεπερνούσαν το 90%.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας έχουμε αφήσει πίσω τις «αυγουστιάτικες» τιμές στη χονδρική ρεύματος, που διαμορφώνονταν περίπου στα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, και πλέον καταγράφονται τιμές που ξεκινούν από τα 235 ευρώ και φτάνουν και τα 380 ευρώ η Μεγαβατώρα κατά τις βραδινές ώρες.

Σε αυτό το περιβάλλον, έχει τη σημασία του ότι η στροφή στα μπλε σταθερά προϊόντα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς τα πιο φθηνά προϊόντα της κατηγορίας να είναι κατά 15% χαμηλότερα από τα πράσινα.

Το γεγονός εξηγεί και το γιατί δεν λέει να σταματήσει η στροφή των καταναλωτών στα σταθερά προϊόντα που οδεύουν ολοταχώς προς τα 2 εκατομμύρια, καθώς και γιατί οι εταιρείες ρίχνουν στη μάχη συνεχώς νέες παραλλαγές.