Παπασταύρου: “Ναι” στους κλιματικούς στόχους, αλλά με ρήτρα αναθεώρησης

Ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. που συζήτησε τους κλιματικούς στόχους για το 2040, κράτησε επιφυλάξεις για ρεαλιστικότερη στάση αν αλλάξουν οι συνθήκες.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συμμετείχε χθες (18/9) στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, με θέμα τον κλιματικό στόχο για το 2040.

Ο προτεινόμενος κλιματικός στόχος της ΕΕ για το 2040 είναι μια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Ο στόχος αυτός, που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών, βασίζεται στην επιτυχή εφαρμογή της νομοθεσίας του «Fit for 55» που αφορά την επίτευξη μείωσης 55% έως το 2030 και απαιτεί «απανθρακοποίηση» της βιομηχανίας και αύξηση της παραγωγής «πράσινων» τεχνολογιών.

Ο Έλληνας υπουργός, σε συνέχεια της αλλαγής στάσης που έχει χαράξει η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια (από την εμπροσθοφυλακή των περιβαλλοντικών πολιτικών μετακινήθηκε προς την ομάδα των χωρών που ζητούν προσεκτικότερα βήματα), κράτησε επιφυλάξεις για τη δεσμευτικότητα των φιλόδοξων κλιματικών στόχων, προτείνοντας την υιοθέτηση «ρήτρας αναθεώρησης», στη βάση εκθέσεων ανά χώρα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, ο κ. Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη θέσπισης ρήτρας αναθεώρησης στόχου με αντικειμενικά κριτήρια, κοινωνικοοικονομικών εκθέσεων ανά χώρα και ενισχυμένων ευελιξιών. «Μιλώ για μια ρήτρα αναθεώρησης στόχου ώστε να αξιολογείται εάν αυτά που θα συμφωνήσουμε θα ισχύουν. Και δεν αναφέρομαι σε μια ρήτρα αναθεώρησης του στόχου που θα είναι ένας συγκαλυμμένος τρόπος για να παρακαμφθεί ο στόχος ή να σταλεί ένα αδύναμο μήνυμα — ότι ναι μεν συμφώνησαν, αλλά έχουν ρήτρα αναθεώρησης, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή, με οποιαδήποτε δικαιολογία, αυτό μπορεί να αλλάξει», είπε χαρακτηριστικά.

Για να προσθέσει στη συνέχεια ότι αναφέρεται «σε μια ρήτρα αναθεώρησης με αντικειμενικά κριτήρια, που θα επιτρέπει, αν έχουν αλλάξει σημαντικά συνθήκες να επαναξιολογήσουμε το στόχο με όρους ρεαλισμού. Οι ευελιξίες — νομίζω ότι πρέπει να τις εξετάσουμε και να τις ενισχύσουμε. Και για την Ελλάδα, η ύπαρξη μιας κοινωνικοοικονομικής έκθεσης ανά χώρα είναι εξαιρετικά σημαντική».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε., ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Επίτροπο για την Ενέργεια και τη Στέγαση της Ε.Ε., Dan Jørgensen.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν στο επίκεντρο οι πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν από την Πρόεδρο της ΕΕ, Ursula von der Leyen, στη φετινή ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα οι 8 Ενεργειακές Λεωφόροι που ανακοίνωσε η Πρόεδρος. Οι τρεις από αυτούς, μάλιστα, αφορούν την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικότερα, ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας διαδραματίζουν i) η ηλεκτρική διασύνδεση με τη Κύπρο, ii) η ανθεκτικότητα των ενεργειακών αποθεμάτων στα Βαλκάνια και iii) οι Διασυνδέσεις Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα συνεισφέρουν στην βελτίωση της σταθερότητας των τιμών και της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Παπασταύρου προσκάλεσε τον κ. Jørgensen να συμμετέχει στις διεργασίες της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 6-7 Νοεμβρίου, παρουσία του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright.